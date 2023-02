VanEck lance un ETF sur l'énergie nucléaire

(NEWSManagers.com) - VanEck, fournisseur de produits indiciels cotés (ETF), a dévoilé un nouvel ETF sur l'énergie nucléaire, VanEck Uranium and Nuclear Technologies Ucits ETF.

Le produit réplique l'indice MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, composé de 25 titres. Les sociétés éligibles à l'indice doivent, entre autres critères, avoir 50% de leur chiffre d'affaires provenant de l'industrie de l'uranium (minage, projets de minage) ou des infrastructures liées aux énergies nucléaires (fabricants de réacteurs, recherche et commercialisation de technologies de fusion nucléaire, etc), une capitalisation boursière supérieure à 150 millions de dollars.