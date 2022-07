VanEck lance un ETF sur l'alimentation durable

(NEWSManagers.com) - VanEck a lancé mercredi un ETF sur l’alimentation durable, le VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF, sur le London Stock Exchange et Deutsche Börse Xetra. Ce fonds est classé article 9.

Ce nouvel ETF suit la performance de l'indice MVIS® Global Future of Food ESG, qui comprend uniquement les entreprises qui dégagent au moins 50 % (25 % pour les composants actuels) de leurs revenus dans le secteur alimentaire ou avec des technologies agricoles innovantes. Les entreprises qui produisent des aliments biologiques et celles qui ont des normes élevées en matière de gaspillage alimentaire, de sécurité alimentaire ou d'impact environnemental sont également incluses dans l'indice, qui prend aussi en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les opportunités d'investissement sont principalement offertes par les protéines alternatives, les nouveaux types de produits laitiers et les technologies utilisées pour produire ces aliments.

Dans sa sélection de titres, VanEck se concentre donc sur les domaines suivants : la technologie alimentaire, l’agriculture de précision et l’agriculture durable.

« La production d'aliments, en particulier la viande, nuit à la fois à l'environnement et à la santé. Cela est dû aux engrais, aux désherbants et autres additifs artificiels contenus dans l'alimentation du bétail, aux hormones utilisées pour élever les animaux de boucherie, à la déforestation pour faire de la place aux exploitations agricoles, à la pollution atmosphérique liée aux longs trajets de transport et aux émissions de méthane des grandes exploitations », explique Martijn Rozemuller, directeur général de VanEck Europe. « Sans de profonds changements dans l'agriculture et la production alimentaire, le monde ne sera pas en mesure d'arrêter le changement climatique. Compte tenu de tout cela, les consommateurs du monde entier exigent désormais des alternatives », ajoute-t-il.

Le thème de l'alimentation durable a déjà inspiré d'autres sociétés de gestion. C'est notamment le cas de Schroders ou RobecoSAM.