VanEck lance le premier ETF UCITS sur les semi-conducteurs chinois

(Zonebourse.com) - Le gestionnaire d'actifs VanEck lance VanEck China Semiconductor UCITS ETF, premier ETF UCITS conçu pour offrir aux investisseurs une exposition pure player à l'industrie nationale chinoise des semi-conducteurs. Ce segment échappe aux allocations classiques du secteur.

Ce nouvel ETF vient élargir la gamme de VanEck dédiée aux semi-conducteurs, qui comprend notamment VanEck Semiconductor UCITS ETF, lancé en 2020 comme premier ETF européen sur les semi-conducteurs. Il est aujourd'hui, avec plus de 8 milliards de dollars américains d'encours sous gestion, l'un des plus gros ETF sectoriels en Europe.

Un indice ciblé sur les acteurs pure players

Le nouvel ETF vise à répliquer aussi fidèlement que possible l'évolution du cours et du rendement du MarketVector China Semiconductor 10% Capped Screened Index. L'indice suit une approche pure player : pour être inclus, une entreprise doit tirer au moins 50% de son chiffre d'affaires des semi-conducteurs ou des équipements pour semi-conducteurs.

L'objectif est de garantir que chaque composante soit un bénéficiaire direct du développement de l'industrie nationale des puces en Chine, plutôt qu'un conglomérat diversifié n'ayant qu'une exposition marginale aux puces. Les évolutions politiques et réglementaires, y compris les restrictions commerciales, peuvent avoir un impact négatif sur la performance du fonds.

Combler un angle mort dans les portefeuilles des investisseurs

Les semi-conducteurs sont l'épine dorsale de l'IA et des technologies de pointe. "La Chine construit dans ce domaine une chaîne d'approvisionnement totalement indépendante, de la conception à la fabrication, jusqu'au packaging. Pourtant, ces entreprises chinoises ne sont pas du tout représentées dans une allocation classique sur les semi-conducteurs ou sur la Chine au sens large", explique Martijn Rozemuller, CEO Europe chez VanEck. "Avec le VanEck China Semiconductor UCITS ETF, nous souhaitons combler cette lacune pour les investisseurs."

Les investissements en Chine et dans le secteur des semi-conducteurs sont soumis à des risques spécifiques, notamment des risques de concentration, des risques politiques et des risques réglementaires.

Dynamique du marché chinois et soutien étatique

La Chine figure parmi les plus grands consommateurs de puces au monde, mais en a historiquement produit bien moins qu'elle n'en utilise. Combler cet écart est devenu une priorité nationale, Pékin orientant des fonds vers les fournisseurs nationaux. En 2025, la Chine a investi dans les équipements de fabrication de semi-conducteurs plus que tout autre pays. "Le résultat est un carnet de commandes captif qui permet aux entreprises chinoises de croître avant de devoir rivaliser sur les coûts et les performances à l'échelle mondiale", indique Moritz Henkel, product manager chez VanEck.

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