VanEck étoffe son offre en France

(AOF) - VanEck a annoncé la cotation de trois de ses ETF sur Euronext Paris : l’ETF VanEck Defense Ucits, l’ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders Ucits et l’ETF VanEck Semiconductor Ucits. L’ETF VanEck Defense Ucits investit notamment dans des entreprises proposant des équipements de défense, des technologies aérospatiales, des systèmes de communication et d’autres produits et services liés à la sécurité.

L'ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders Ucit se concentre, lui, sur les entreprises mondiales affichant des rendements en dividendes historiquement élevés, qui répondent à des critères spécifiques tels que la stabilité des dividendes, la croissance et la résilience, tout en incluant également des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

L'ETF VanEck Semiconductor Ucits donne accès à des entreprises leaders du secteur des semi-conducteurs.