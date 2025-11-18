 Aller au contenu principal
VanEck double ses actifs en Europe : 30 milliards de dollars en neuf mois
information fournie par AOF 18/11/2025 à 16:02

(AOF) - Après avoir enregistré en février 2025 15 milliards de dollars d’actifs sous gestion en Europe, le gestionnaire d’actifs VanEck a doublé ce chiffre en seulement neuf mois pour atteindre désormais 30 milliards de dollars. "Les fortes entrées dans nos produits montrent que notre stratégie, visant à rendre les thèmes innovants accessibles à tous les investisseurs, répond parfaitement à leurs attentes", déclare Martijn Rozemuller, directeur général de VanEck Europe.

"VanEck Defense ETF, lancé au printemps 2023, est par exemple devenu en seulement deux ans le plus grand ETF thématique européen. Ce succès nous motive à poursuivre sur cette voie et à offrir à nos clients de nouvelles opportunités d'investissement captant un fort potentiel de croissance à long terme", précise t-il.

