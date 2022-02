VanEck change le nom de ses ETF

(NEWSManagers.com) - VanEck va enlever le nom « Vectors » de tous ses ETF et ETN Ucits en Europe. Par exemple, l’ETF VanEck Vectors Video Gaming and eSports Ucits ETF devient VanEck Video Gaming and eSports Ucits ETF. Ce changement n’a aucun impact sur la façon dont les produits sont gérés. « En renommant nos ETF et ETN en Europe, nous poursuivons l’unification de notre gamme de produits à l’échelle mondiale et nous renforçons la marque VanEck », commente Martijn Rozemuller, directeur général de VanEck Europe.