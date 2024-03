VanEck acquiert le fournisseur d’ETF brésilien Investo

Le fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF) américain VanEck a annoncé une prise de participation majoritaire dans son homologue brésilien, Investo, lancé en 2020.

Le journal économique local Brazil Journal donne les détails de la transaction. A savoir un premier investissement de 75 millions de réaux (14 millions d’euros) et un second au montant non dévoilé pour permettre aux fondateurs Cauê Mançanares et Luiz Júnior ainsi qu’à d’autres investisseurs de sortir du capital. Le média rappelle que VanEck était déjà actionnaire minoritaire depuis 2022 et qu’il avait déboursé 40 millions de réaux pour entrer au capital.

Les deux fondateurs, qui conservent une part minoritaire du capital, continueront de diriger l’activité. Cependant, VanEck a négocié des options afin d’acquérir la totalité d’Investo d’ici les 10 prochaines années.

Investo compte un milliard de réaux d’actifs gérés (185 millions d’euros) et une gamme de 18 ETF. D’après les statistiques d’Anbima, l’association brésilienne des marchés de capitaux, les ETF représentaient 43.102 milliards de réaux (8 milliards d’euros) d’encours sous gestion au 18 mars 2024, soit 0,5% du patrimoine total des fonds brésiliens.

Adrien Paredes-Vanheule