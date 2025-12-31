 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vanda Pharma bondit après l'approbation par la FDA d'un médicament contre le mal des transports
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 11:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Vanda Pharmaceuticals VNDA.O ont bondi de 19,6 % à 8,41 $ avant la mise sur le marché ** VNDA a déclaré mardi en fin de journée que la FDA américaine a approuvé son médicament pour prévenir les vomissements induits par les mouvements

** La société prévoit de lancer le médicament, Nereus, dans les mois à venir

** Les vomissements provoqués par le mouvement sont une réaction déclenchée par des signaux contradictoires entre les yeux, l'oreille interne et les capteurs corporels lors d'activités telles que la navigation de plaisance, la conduite ou l'aviation

** A la dernière clôture, VNDA a progressé de 46,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

VANDA PHARMA
7,0300 USD NASDAQ -2,36%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La foule arrive aux funérailles nationales de l'ancienne Première ministre du Bangladesh Khaleda Zia, le 31 décembre 2025 à Dacca ( AFP / Munir UZ ZAMAN )
    Le Bangladesh a fait ses adieux à l'ex-Première ministre Khaleda Zia
    information fournie par AFP 31.12.2025 13:01 

    Une foule immense a assisté mercredi à Dacca aux funérailles nationales de l'ancienne Première ministre Khaleda Zia, personnalité qui a marqué la vie politique du Bangladesh pendant 40 ans. Les drapeaux ont été mis en berne au lendemain du décès à 80 ans de la ... Lire la suite

  • Le « feu d'artifice familial » illumine l'Opéra et le pont du port de Sydney trois heures avant le spectacle principal, à minuit à Sydney, le soir du Nouvel An, le 31 décembre 2025 ( AFP / Saeed KHAN )
    Le monde dit adieu à 2025, année d'une trêve précaire à Gaza et du retour de Trump
    information fournie par AFP 31.12.2025 12:56 

    Les premières célébrations du nouvel an ont eu lieu mercredi dans les pays du Pacifique, tournant la page d'une année 2025 marquée par une trêve précaire à Gaza, de vains efforts pour arrêter la guerre en Ukraine, des investissements colossaux dans l'intelligence ... Lire la suite

  • Une maquette d'un avion de combat Scaf, à Paris, le 22 janvier 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Futur avion de combat européen: l'Allemagne reporte à nouveau sa décision
    information fournie par Boursorama avec Media Services 31.12.2025 12:49 

    Enième rebondissement dans le projet européen Scaf. Le gouvernement allemand annonce le report,concernant la poursuite du projet. "Contrairement à ce qui était initialement prévu, aucune décision définitive n'a encore été prise concernant la poursuite du projet ... Lire la suite

  • Une agence TIM (nom commercial de Telecom Italia) à Milan. (crédit : Adobe Stock)
    Telecom Italia signe un crû 2025 remarqué
    information fournie par AOF 31.12.2025 12:30 

    (AOF) - Telecom Italia signe l'une des plus fortes hausse de l'EuroStoxx 600 sur l'année 2025, bondissant de 108%. Le titre de l'opérateur de télécommunication s'illustre également à la deuxième place annuel du principal indice italien coté à Milan et fermé ce ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank