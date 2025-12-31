Vanda Pharma bondit après l'approbation par la FDA d'un médicament contre le mal des transports

31 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Vanda Pharmaceuticals VNDA.O ont bondi de 19,6 % à 8,41 $ avant la mise sur le marché ** VNDA a déclaré mardi en fin de journée que la FDA américaine a approuvé son médicament pour prévenir les vomissements induits par les mouvements

** La société prévoit de lancer le médicament, Nereus, dans les mois à venir

** Les vomissements provoqués par le mouvement sont une réaction déclenchée par des signaux contradictoires entre les yeux, l'oreille interne et les capteurs corporels lors d'activités telles que la navigation de plaisance, la conduite ou l'aviation

** A la dernière clôture, VNDA a progressé de 46,7 % depuis le début de l'année