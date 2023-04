- La société de gestion néerlandaise Van Lanschot Kempen Investment Management a nommé Pieter Heijboer en qualité de directeur de la stratégie d’investissement. L’intéressé avait rejoint la firme en 2019 au sein de l'équipe de recherche et sélection de fonds. Il sélectionnait notamment les fonds obligataires, de crédit alternatif et les fonds aux stratégies décorrélées. Il avait précédemment occupé les postes de stratégiste d’investissement senior chez NN et de gérant de portefeuille crédit européen senior chez ING Investment Management.Van Lanschot Kempen, maison-mère de Van Lanschot Kempen IM, a par ailleurs acquis la totalité du gérant de fortune et d’actifs belge Mercier Vanderlinden qui évoluera sous la marque Mercier Van Lanschot à partir de janvier 2024. Fin 2022, le groupe néerlandais gérait 107,8 milliards d’euros.

Adrien Paredes-Vanheule