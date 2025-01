Valneva: vaccin pédiatrique prometteur contre le chikungunya information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 18:21









(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé aujourd'hui des résultats positifs pour son étude clinique de Phase 2 évaluant l'innocuité et l'immunogénicité de deux différentes doses de son vaccin à injection unique contre le chikungunya, Ixchiq, chez 304 enfants.



Les résultats de cette étude pourraient permettre de lancer une étude pivot de Phase 3 chez l'enfant, que la Société prévoit d'initier au quatrième trimestre 2025, avec pour objectif de permettre de futures demandes réglementaires pour cette tranche d'âge.



L'étude VLA1553-221 a atteint son critère principal d'évaluation, démontrant que le vaccin a été bien toléré par les enfants âgés d'un à onze ans indépendamment de la dose de vaccin reçue (dose complète ou demi-dose) ou d'une précédente infection au virus du chikungunya.









