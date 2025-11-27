 Aller au contenu principal
Valneva va concentrer à Lyon ses activités en France
27/11/2025

Valneva fait part d'une initiative stratégique visant à 'optimiser ses activités en France dans le cadre de ses efforts continus visant à renforcer son efficacité opérationnelle et à positionner la société pour un succès durable'.

Elle a ainsi prévu de concentrer ses activités françaises sur son site de Lyon et de fermer celui de Nantes, qui compte actuellement des activités opérationnelles ainsi que certaines activités de R&D préclinique.

'Cette consolidation permettra de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité en France, tout en centralisant l'ensemble des activités de R&D sur le site de la société à Vienne', explique le groupe de santé.

Tout en conservant sa cotation sur Euronext Paris, Valneva envisage de transférer son siège social à Lyon, ville 'reconnue à l'international comme un pôle majeur dans le domaine des vaccins', et où il était localisé initialement.

La société ajoute s'engager à 'accompagner ses employés tout au long de cette transition et à leur apporter son soutien afin de garantir un processus fluide pour toutes les personnes concernées'.

