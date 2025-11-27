Valneva va concentrer à Lyon ses activités en France
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 07:42
Elle a ainsi prévu de concentrer ses activités françaises sur son site de Lyon et de fermer celui de Nantes, qui compte actuellement des activités opérationnelles ainsi que certaines activités de R&D préclinique.
'Cette consolidation permettra de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité en France, tout en centralisant l'ensemble des activités de R&D sur le site de la société à Vienne', explique le groupe de santé.
Tout en conservant sa cotation sur Euronext Paris, Valneva envisage de transférer son siège social à Lyon, ville 'reconnue à l'international comme un pôle majeur dans le domaine des vaccins', et où il était localisé initialement.
La société ajoute s'engager à 'accompagner ses employés tout au long de cette transition et à leur apporter son soutien afin de garantir un processus fluide pour toutes les personnes concernées'.
Valeurs associées
|4,0760 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
(Actualisé avec Debenhams, Unite Group, Puma) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi ... Lire la suite
-
Rémy Cointreau a déclaré jeudi rester confiant dans sa capacité à renouer avec la croissance sur son exercice 2025/26, après avoir enregistré une baisse moins importante que prévu de son bénéfice opérationnel semestriel, la baisse des ventes dans ses marchés clefs ... Lire la suite
-
Intel rejette les allégations selon lesquels un ex-cadre de TSMC qu'il a recruté aurait divulgué des secrets commerciaux
Le fabricant américain de puces Intel a rejeté jeudi des allégations selon lesquelles un ancien dirigeant de TSMC, Lo Wei-jen, qui a récemment rejoint la société américaine, aurait divulgué des secrets commerciaux du géant taïwanais des semi-conducteurs. TSMC, ... Lire la suite
-
Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a vu son bénéfice net part du groupe amputé de 31,3% au premier semestre de son exercice décalé, affecté notamment par un marché plus difficile pour le cognac en Chine. L'entreprise a réalisé un bénéfice de 63 millions d'euros, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer