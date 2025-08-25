Valneva: suspension de la licence d'Ixchiq aux Etats-Unis
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 07:45
Cette soudaine suspension de licence se base sur des données actualisées provenant du système de surveillance américain VAERS incluant quatre nouveaux effets indésirables graves rapportés en dehors des Etats-Unis.
'Sur ces quatre cas rapportés, trois sont survenus chez des personnes âgées de 70 à 82 ans, avec l'hospitalisation de cette dernière qui a pu sortir après deux jours ; le cas restant est survenu chez une personne de 55 ans', précise Valneva.
Il évalue actuellement l'impact financier d'un éventuel retrait définitif de la licence d'Ixchiq aux Etats-Unis, rappelant que ce vaccin, au niveau mondial, a contribué à hauteur de 7,5 millions d'euros à ses ventes totales au premier semestre 2025.
Valeurs associées
|5,0450 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Une rentrée agitée à Radio France: les programmes de plusieurs stations du groupe public, dont France Inter qui héberge la première matinale du pays, sont perturbés lundi matin, après l'appel à une grève illimitée. A partir de 7H00, en lieu et place de la matinale ... Lire la suite
-
(AOF) - Valneva a annoncé que l’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a suspendu la licence d’Ixchiq, citant quatre nouveaux cas d’effets indésirables graves s’apparentant à la maladie provoquée par le chikungunya. Cette suspension entre ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer