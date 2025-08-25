Valneva: suspension de la licence d'Ixchiq aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 07:45









(Zonebourse.com) - Valneva indique que la FDA américaine a suspendu la licence d'Ixchiq, suspension qui entre en vigueur immédiatement et implique une interruption de l'envoi et de la vente aux Etats-Unis de ce vaccin contre le chikungunya.



Cette soudaine suspension de licence se base sur des données actualisées provenant du système de surveillance américain VAERS incluant quatre nouveaux effets indésirables graves rapportés en dehors des Etats-Unis.



'Sur ces quatre cas rapportés, trois sont survenus chez des personnes âgées de 70 à 82 ans, avec l'hospitalisation de cette dernière qui a pu sortir après deux jours ; le cas restant est survenu chez une personne de 55 ans', précise Valneva.



Il évalue actuellement l'impact financier d'un éventuel retrait définitif de la licence d'Ixchiq aux Etats-Unis, rappelant que ce vaccin, au niveau mondial, a contribué à hauteur de 7,5 millions d'euros à ses ventes totales au premier semestre 2025.





