Valneva: statut Fast Track de la FDA pour Shigella4V

(CercleFinance.com) - Valneva et LimmaTech Biologics indiquent avoir reçu de la FDA américaine le statut 'Fast Track' pour Shigella4V (S4V), candidat vaccin bioconjugué tétravalent contre la shigellose, pour lequel Valneva a obtenu une licence exclusive mondiale de LimmaTech.



Réservé aux produits en développement ciblant des maladies graves pouvant répondre à un besoin médical non satisfait, le statut Fast Track vise à faciliter leur développement clinique et leur enregistrement en vue de les rendre plus rapidement disponibles.



'Jusqu'à 165 millions de cas et environ 600.000 décès seraient attribués à la shigellose chaque année, en particulier chez les enfants des pays à revenus faibles et intermédiaires (PRFI)', soulignent les deux sociétés.





