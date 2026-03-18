Valneva se dirige vers une quatrième hausse consécutive après ses résultats
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 10:36
Le spécialiste des vaccins a généré un chiffre d'affaires total de 174,7 millions d'euros l'an passé (dont 157,9 millions d'euros de ventes de produits), contre 169,6 millions d'euros un an plus tôt. La croissance a été portée par les ventes des produits Ixiaro/Jespect et Ixchiq. Les autres revenus, comprenant les collaborations, les licences et les services sont passés de 6,3 à 16,8 millions d'euros.
L'Ebitda ajusté est passé de 32,9 millions d'euros, à -59,4 millions d'euros, et la perte nette s'est sensiblement dégradée en passant de 12,2 à 115,2 millions d'euros. Ces contreperformances sont principalement liées à un gain exceptionnel de 90,8 millions d'euros en 2024 provenant de la vente du bon de revue prioritaire (PRV) reçu pour Ixchiq.
Pour les analystes de Portzamparc, les pertes opérationnelles sont décevantes, malgré le PRV et proviennent notamment des surcoûts du site d'Almeida pesant sur la marge Ixiaro et de l'effondrement de la marge Dukoral après des défaillances de lots.
Le bureau d'études salue toutefois l'amélioration de la consommation de trésorerie qui est passée de 67,2 à 52,9 millions d'euros. La recommandation des analystes est à acheter, avec une cible de 6,40 euros.
Stifel est plus optimiste avec un avis à l'achat également, mais un objectif de cours de 10 euros. Là aussi les analystes ont apprécié la diminution de la consommation de trésorerie, mais aussi les objectifs 2026. Sur l'exercice en cours, Valneva table sur des ventes de produits comprises entre 145 et 160 millions d'euros, en baisse par rapport à 2025 en raison de l'arrêt progressif des produits tiers. Le chiffre d'affaires total est prévu entre 155 et 170 millions d'euros, et la réduction de consommation de trésorerie devrait se poursuivre.
Le principal catalyseur cette année pour Valneva sera, au premier semestre, les résultats de phase III pour le vaccin contre la maladie de Lyme.
Stifel conclut en précisant que le titre Valneva offre l'un des profils risque/rendement les plus attractifs du secteur biotech européen.
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