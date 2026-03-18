 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valneva se dirige vers une quatrième hausse consécutive après ses résultats
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 10:36

Valneva progresse ( 0,72%, à 4,758 euros) et poursuit sa série haussière après avoir déjà repris 4,79% au cours des trois dernières séances. La société a publié des résultats annuels globalement sans surprise et ses perspectives pour 2026.

Le spécialiste des vaccins a généré un chiffre d'affaires total de 174,7 millions d'euros l'an passé (dont 157,9 millions d'euros de ventes de produits), contre 169,6 millions d'euros un an plus tôt. La croissance a été portée par les ventes des produits Ixiaro/Jespect et Ixchiq. Les autres revenus, comprenant les collaborations, les licences et les services sont passés de 6,3 à 16,8 millions d'euros.

L'Ebitda ajusté est passé de 32,9 millions d'euros, à -59,4 millions d'euros, et la perte nette s'est sensiblement dégradée en passant de 12,2 à 115,2 millions d'euros. Ces contreperformances sont principalement liées à un gain exceptionnel de 90,8 millions d'euros en 2024 provenant de la vente du bon de revue prioritaire (PRV) reçu pour Ixchiq.

Pour les analystes de Portzamparc, les pertes opérationnelles sont décevantes, malgré le PRV et proviennent notamment des surcoûts du site d'Almeida pesant sur la marge Ixiaro et de l'effondrement de la marge Dukoral après des défaillances de lots.

Le bureau d'études salue toutefois l'amélioration de la consommation de trésorerie qui est passée de 67,2 à 52,9 millions d'euros. La recommandation des analystes est à acheter, avec une cible de 6,40 euros.

Stifel est plus optimiste avec un avis à l'achat également, mais un objectif de cours de 10 euros. Là aussi les analystes ont apprécié la diminution de la consommation de trésorerie, mais aussi les objectifs 2026. Sur l'exercice en cours, Valneva table sur des ventes de produits comprises entre 145 et 160 millions d'euros, en baisse par rapport à 2025 en raison de l'arrêt progressif des produits tiers. Le chiffre d'affaires total est prévu entre 155 et 170 millions d'euros, et la réduction de consommation de trésorerie devrait se poursuivre.

Le principal catalyseur cette année pour Valneva sera, au premier semestre, les résultats de phase III pour le vaccin contre la maladie de Lyme.

Stifel conclut en précisant que le titre Valneva offre l'un des profils risque/rendement les plus attractifs du secteur biotech européen.

Valeurs associées

VALNEVA
4,9620 EUR Euronext Paris +5,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 10:58

    faux regarder sur 5 days , que de Mensonge ! changer de métier zonebourse

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Municipales: tractations bouclées, la bataille du second tour s’engage ( AFP / Valery HACHE )
    Municipales: tractations bouclées, la bataille du second tour s’engage
    information fournie par AFP 18.03.2026 12:04 

    Après d’intenses tractations, la campagne du second tour des élections municipales reprend ce mercredi, marquée notamment par un débat télévisé à Paris, dans un climat toujours tendu autour des alliances d’entre-deux tours, en particulier à gauche. Depuis mardi ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron vote au premier tour des élections municipales au Touquet
    France: Les extrêmes sont "dangereux pour la République", déclare Macron
    information fournie par Reuters 18.03.2026 12:00 

    Emmanuel Macron ‌a mis en garde mercredi, lors du conseil ​des ministres, contre le danger des extrêmes pour la République à l'approche du second tour des élections ​municipales, dont le Rassemblement national et La France insoumise attendent des ​gains en vue ... Lire la suite

  • Des billets de 20 euros sont vus dans une illustration
    Zone euro: L'inflation confirmée à 1,9% en février selon Eurostat
    information fournie par Reuters 18.03.2026 11:56 

    L'inflation dans la ‌zone euro s'est accélérée sur un an ​en février, comme prévu initialement, montrent les données définitives publiées mercredi par Eurostat. L'inflation dans les 21 pays ​qui partagent l'euro s'est établie à 1,9% en février sur ​un an, contre ... Lire la suite

  • Andrea Orcel, DG d'Unicredit, après une assemblée annuelle de la Confindustria à Rome
    UniCredit n'exclut pas une offre améliorée sur Commerzbank
    information fournie par Reuters 18.03.2026 11:46 

    Le directeur général d'UniCredit Andrea ‌Orcel a déclaré mercredi qu'il existait une possibilité "lointaine" que la banque italienne améliore les ​conditions de son offre sur Commerzbank, en fonction de l'issue de leurs discussions. UniCredit a lancé lundi une ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank