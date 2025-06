Valneva: salué pour son accord avec CSL Seqirus information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 16:07









(CercleFinance.com) - Valneva prend 4% après un accord exclusif avec CSL Seqirus, l'une des plus grandes entreprises de vaccins antigrippaux au monde, pour le marketing et la distribution en Allemagne de ses trois vaccins commerciaux Ixchiq, Ixiaro et Dukoral.



Venant remplacer celui signé avec Bavarian Nordic en 2021, ce nouvel accord comprendra des quantités annuelles minimales d'achat ainsi que des clauses de résiliation standard incluant changement de contrôle et critères de performance.



'L'accord exclusif avec CSL Seqirus sécurise la distribution des vaccins Valneva en Allemagne sur trois ans, améliorant la visibilité sur les revenus commerciaux dans ce marché clé', souligne ainsi Oddo BHF, qui réitère son opinion 'surperformance'.



Selon le bureau d'études, la société française de vaccins pourrait aussi 'bénéficier de la solide présence commerciale de CSL en Allemagne pour renforcer sa position sur le principal marché européen des vaccins de voyage'.







Valeurs associées VALNEVA 2,4560 EUR Euronext Paris +4,60%