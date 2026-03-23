Valneva s'effondre après que l'essai clinique de phase tardive du vaccin contre la maladie de Lyme a manqué son objectif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de Valneva VLS.PA ont chuté de 29% avant d'être automatiquement suspendues, après que le fabricant français de médicaments et son homologue américain Pfizer

PFE.N ont manqué un critère statistique prédéterminé dans un essai de phase tardive d'un vaccin expérimental clé ** Le vaccin contre la maladie de Lyme , appelé PF-07307405, n'a pas atteint l'objectif principal dans la première analyse en raison d'un nombre de cas de Lyme moins élevé que prévu dans l'essai, ce qui a laissé un petit nombre de points de données

** Une deuxième analyse planifiée a atteint l'objectif, ce qui renforce la confiance de Pfizer "dans le potentiel du vaccin", selon les sociétés

** Si les pertes se maintiennent, les actions de Valneva sont en passe de connaître leur plus forte baisse quotidienne depuis la fin du mois d'août