Valneva revient dans la liste des valeurs favorites d'un cabinet d'analystes, l'explication

valneva caccin (Crédit: / Groupe Valneva)

Le titre de la biotech revient dans la liste des cinq valeurs favorites du moment du cabinet Portzamparc, à l'approche de résultats cliniques déterminants dans le cadre des travaux de recherche dans la maladie de Lyme. En attendant, la visibilité financière est déjà excellente.

«Acheter, avec un objectif de cours de 6,40 euros, potentiel de hausse +47%». Voilà, si l'on se concentre sur les seules considérations d'opinion des cabinets d'analystes, ce qui ressort de la dernière livraison mensuelle de la «short list» du bureau de recherche de Portzamparc concernant Valneva , qui fait donc son retour dans cette sélection de cinq valeurs favorites du moment.

Les résultats annuels sont certes attendus pour ce 16 mars, mais ce n'est pas sur ces critères de réalisations financières trimestrielles qu'une entreprise de biotechnologies est jugée, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de profits (qui restent néanmoins appréciables lorsqu'ils existent). Dans ce type de dossier, les investisseurs guettent avant tout les résultats de phase clinique, les plus à-même de créer un décollage en Bourse dans l'hypothèse d'un succès.

A ce titre, comment ne pas être tenu en haleine par les résultats qui sont attendus pour l'étude de phase 3 (la dernière avant potentielle commercialisation) dans la tentative de mise au point, en partenariat avec le laboratoire américain Pfizer, d'un vaccin pour la maladie de Lyme au cours de ce premier semestre de 2026? Rappelons que cette maladie, qui se contracte par une piqûre de tique infectée par la bactérie Borrelia, peut entraîner des complications sévères (méningite, paralysie…). Sa déclaration est obligatoire aux Etats-Unis et elle est soignée par antibiotiques.

Forte visibilité financière

Des conclusions positives dans ces essais ouvriraient la porte à une potentielle autorisation de mise sur le marché (AMM) au premier semestre de l'année prochaine. Il s'agit aujourd'hui du principal catalyseur dans ce dossier, clinique mais surtout financier car cela pourrait conduire à un montant de 143 millions d'euros à percevoir pour Valneva de la part de Pfizer d'ici le début de la commercialisation, avec 100 millions complémentaires par la suite, et 14 à 20% de royalties sur les ventes. En attendant, la trésorerie est déjà forte, de 109,7 millions d'euros à fin décembre 2025, ce qui offre déjà une visibilité financière d'ici au second semestre de 2027.

Dans le cadre de ce prix de 6,40 euros que se fixe Mohamed Kaabouni, en charge du dossier chez Portzamparc, 73% de la valorisation provient des recherches sur la maladie de Lyme, les 27% restants des actuels produits commerciaux. Valneva a annoncé ce 19 février un chiffre d'affaires de 174,7 millions d'euros, dont 157,9 millions de ventes de produits, en hausse de 9% à taux de change constants et hors facturation de produits de tiers. Dans sa note, Portzamparc souligne en parallèle la réduction significative des dépenses de la biotech, avec un «breakeven attendu en 2028».

Nous sommes acheteurs à titre spéculatif, avec un objectif de cours plus élevé encore de 8 euros. Le potentiel de hausse pour Valneva en Bourse est conséquent si les résultats dans la maladie de Lyme sont positifs.