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Valneva renouvelle son contrat de placement "At-Market" (ATM)
information fournie par Reuters 26/03/2025 à 18:05

Valneva SE VLS.PA :

* VALNEVA SE - RENOUVELLE SON CONTRAT DE PLACEMENT DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME « AT--MARKET (ATM) » EXISTANT

* VALNEVA SE - A DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC UN SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DE SA DÉCLARATION D'ENREGISTREMENT SUR FORMULAIRE F-3

* VALNEVA SE - GRÂCE À CE PROGRAMME, PEUT ÉMETTRE JUSQU'À $75 MLNS SOUS FORME D'AMERICAN DEPOSITARY SHARES, CHAQUE ADS REPRÉSENTANT 2 ACTIONS ORDINAIRES

* VALNEVA SE - LES TERMES ET CONDITIONS DU NOUVEAU PROGRAMME ATM DEMEURENT SIMILAIRES À CEUX DU PRÉCÉDENT PROGRAMME ATM MIS EN PLACE EN AOÛT 2022

* VALNEVA SE - LE CONTRAT DE PLACEMENT (SALES AGREEMENT) PRENDRA FIN EN CAS D'ATTEINTE DU MONTANT MAXIMUM DU PROGRAMME OU DE RÉSILIATION ANTICIPÉE

Texte original nGNE5bsjrd Pour plus de détails, cliquez sur VLS.PA

(Rédaction de Gdansk)

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1 commentaire

  • 18:11

    un initié de 4 gros ordres a 3.50€..cette apres-midi ...

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