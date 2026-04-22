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Valneva : pulvérise le support des 2,575E puis le plancher des 2,54E
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 15:01

Valneva pulvérise d'un même élan baissier le support des 2,575E du 7 avril puis le plancher des 2,54Edu 23 mars : le titre se prépare à effectuer un re-test du support des 2,35E du 30/06/20525 (c'est fait à 1 cent près).
En cas d'enfoncement, le prochain objectif serait le "plus bas" historique des 2,05E de mi mars 2020.

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