Valneva : pulvérise le support des 2,575E puis le plancher des 2,54E
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 15:01
En cas d'enfoncement, le prochain objectif serait le "plus bas" historique des 2,05E de mi mars 2020.
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