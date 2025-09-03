Valneva publie des données positives pour son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, le titre monte

Valneva VLS.PA grimpe en Bourse mercredi après avoir annoncé de nouvelles données positives d'innocuité et d'immunogénicité de phase 2 pour son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, que le laboratoire français développe en collaboration avec Pfizer

PFE.N .

A Paris, vers 08h20 GMT, l'action était en hausse de 4,65% à 3,64 euros, contre un gain de 0,73% pour le SBF120 .SBF120 au même moment.

Les données font suite à une troisième dose de rappel chez les enfants et les adultes qui a montré "le bénéfice potentiel que pourrait avoir une vaccination de rappel avant chaque saison de maladie de Lyme", a dit Valneva.

Selon Kempen, elles "démontrent clairement l’efficacité des doses de rappel annuelles pour protéger contre les prochaines saisons de tiques" et constituent "un témoignage du travail solide" de Valneva dans l’identification de la dose optimale et du calendrier vaccinal pour renforcer l’immunogénicité du vaccin.

"Compte tenu d’un profil risque-rendement attractif pour le vaccin contre la maladie de Lyme d’ici la fin de l’année 2025, nous continuons à considérer la valorisation actuelle comme un point d’entrée intéressant", souligne le courtier.

Mohamed Kaabouni, analyste chez Portzamparc, note que ces nouvelles données sont "positives et encourageantes" à l’approche de l'annonce des résultats de l’étude de phase III VALOR, attendus pour la fin de l’année.

En cas de succès clinique, Pfizer déposera un dossier réglementaire en 2026, en vue d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) attendue en 2027, ajoute Mohamed Kaabouni.

Selon lui, si les résultats se confirment, Valneva est éligible à 143 millions d'euros de milestones d’ici l’éventuelle AMM.

Il n’existe actuellement aucun vaccin humain contre la maladie de Lyme, Valneva déclarant que VLA15 est le candidat vaccin le plus avancé contre cette maladie, avec deux essais de Phase 3 en cours.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)