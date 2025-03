Valneva progresse après avoir réduit sa perte nette en 2024

(AOF) - Valneva (+2,89% à 3,27 euros) figure parmi les plus fortes hausses du SBF120 après avoir nettement réduit sa perte nette au titre de l'exercice 2024. Elle est ressortie à 12,2 millions d'euros contre 101,4 millions d'euros un an plus tôt. Cette forte réduction s'explique par le produit de la vente en février 2024 d'un bon de revue prioritaire (PRV) lié à son vaccin contre le chikungunya, pour 95 millions d'euros. L'Ebitda ajusté du fabricant de vaccins atteint 32,9 millions d'euros contre 31,3 millions de consensus et une perte brute d'exploitation ajustée de 65,2 millions d'euros en 2023.

Déjà publié le mois dernier, le chiffre d'affaires de Valneva a progressé de 10% en 2024 à 169,6 millions d'euros. La trésorerie s'affichait au 31 décembre 2024 à 168,3 millions d'euros, contre 126,1 millions d'euros un an auparavant.

Côté perspectives, Valneva a confirmé ses objectifs financiers présentés lors de la publication de son chiffre d'affaires 2024.Le groupe prévoit des revenus compris entre 180 millions et 190 millions d'euros en 2025. Il anticipe également des dépenses de recherche et développement (R&D) de 90 millions à 100 millions d'euros cette année.

Valneva anticipe enfin une forte baisse de sa consommation de trésorerie opérationnelle en 2025. Celle-ci devrait être inférieure à 30 millions d'euros, contre une consommation supérieure à 60 millions d'euros en 2024.

Les analystes partagés

"Les indicateurs sont très bien orientés, les revenus croissent selon les attentes et les charges opérationnelles sont maîtrisées voire diminuent" commente Portzamparc saluant un résultat "solide". "Seules les dépenses R&D sont orientées à la hausse mais cela s'explique par la nécessité pour la société d'approvisionner son pipeline de nouveaux programmes prometteurs".

Invest securities évoque pour sa part des résultats et des perspectives "en dessous des attentes du consensus". A 169,6 millions d'euros, le chiffre d'affaires 2024 est inférieur au consensus de 182,4 millions d'euros car les ventes du vaccin Ixchiq contre le chikungunya ont été décevantes à 3,7 millions d'euros contre 6,7 millions d'euros attendus. L'Ebitda ajusté s'établit à 32,9 millions d'euros contre 63,9 millions d'euros attendus.

Invest relève que la société vise en 2025 170 à 180 millions d'euros sur les ventes de produits, 180-190 millions d'euros pour le chiffre d'affaires (contre 200,8 millions d'euros attendus), et des investissements R&D compris entre 90 et 100 millions d'euros contre 67,5 millions d'euros attendus.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Spécialiste du développement de vaccins prophylactiques contre les maladies infectieuses aux options thérapeutiques limitées ;

- Chiffre d’affaires de 153,7 M€ Md€ tirés de l’Europe pour 56 %, devant les Amérique (27 %), puis l’Asie-Océanie (9 %) et l’Afrique-Moyen-Orient (8 %) ;

- Ambition de création de vaccins contre les maladies sans solutions existantes avec 2 grandes étapes, 2024 pour la commercialisation du vaccin contre le chikungunya Ixchiq et 2027 pour celle du vaccin contre la maladie de Lyme ;

- Capital détenu à 6,2 % (10,36 % des droits de vote) par le groupe Grimaud la Corbière et 6,22 % par BPI France, Anne-Marie Graffin présidant le conseil de 6 administrateurs et Thamas Lingelbach assurant la direction générale ;

- Vers un changement de la gouvernance d’ici la fin de l’année, pour un conseil d’administration et comité exécutif.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- contrôle de la chaîne de valeur, de la recherche à la commercialisation,

- valorisation des actifs du groupe par partenariats,

- financement des développements cliniques par une infrastructure spécialisée de commercialisation de 3 vaccins commerciaux (Ixiaro contre l’encéphalite japonaise, Ixchiq contre le chikungunya et Dukoral contre le choléra) et par par les droits tirés de la distribution de vaccins pour des tiers,

- sécurisation financière, la trésorerie couvrant les besoins opérationnels jusqu’en 2027,

- innovation riche d’un portefeuille de + 400 brevets avec 2 actifs principaux et 3 programmes précliniques : le seul vaccin en développement clinique contre la maladie de Lyme, le seul vaccin à injection unique contre le chikungunya, et 3 candidats vaccins contre le virus Zika, le virus d’Epstein-Barr et le metapneumovirus de l’homme ;

- Stratégie environnementale : efficacité énergétique, minimisation des déchets, utilisation optimale de l’eau et réduction de 5 %, vs 2016, des émissions de CO2 d’ici 2025 ;

- Bonne visibilité de l’activité grâce aux accords sur les vaccins avec :

- avec Pfizer pour co-développer et vendre le vaccin contre la maladie de Lyme (308 M$),

- avec les autorités américaines pour Ixiario contre l’encéphalite japonaise (70 M$),

- avec Bavarian Nordic pour le marketing et la distribution de vaccins spécialisés,

- avec Batavia Biosciences pour développer un vaccin peu coûteux contre la polio,

- avec l’institut Butantan contre le chikingunya pour pays à faible revenu ;

- Bilan solide avec 128 M€ de capitaux propres, renforcé par une trésorerie nette de 126 M€ à fin mars.

Défis

- Résultats commerciaux du lancement, sécurisé par financement privé de 100 M€ et par un apport de + 40 M$ de la Cepi et de l’Union européenne, du vaccin Ixchiq, seul vaccin au monde autorisé contre le chikungunya autorisé par le Canada et l’Union européenne ;

- Résultats des essais de phase 3 pour le vaccin contre la maladie de Lyme après le recrutement achevé, en partenariat avec Pfizer qui déposera une demande en 2026 ;

- Recherche de partenariats pour la recherche de vaccin contre le metapneumovirus de l’homme et extension du réseau de fabrication (3 sites, en Ecosse, Suède et Autriche),

- Après un 1 er trimestre positif (177 M€ de trésorerie et bénéfice net de 59 M€ après produits de cession), objectif 2024 relevé : chiffre d’affaires entre 170 et 180 M€ et dépenses de R&D entre 60 et 75 M€ ;

.- Objectif 2026 de parvenir à la rentabilité nette grâce au doublement des ventes, tirées par Ixchiq et Ixiaro, avant celles du vaccin contre la Lyme attendu sur le marché en 2027.