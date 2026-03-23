Valneva/Pfizer-Résultats de Phase III VALOR sur le candidat-vaccin contre la maladie de Lyme

* VALNEVA ET PFIZER ANNONCENT QUE LEUR CANDIDAT-VACCIN CONTRE LA MALADIE DE LYME A DÉMONTRÉ UNE FORTE EFFICACITÉ LORS DE L'ESSAI DE PHASE III VALOR
* LE CANDIDAT-VACCIN A DÉMONTRÉ UNE EFFICACITÉ SUPÉRIEURE À 70% DANS LA PRÉVENTION DE LA MALADIE DE LYME CHEZ LES 5 ANS ET PLUS
* CES RÉSULTATS RENFORCENT LA CONFIANCE DANS LE CANDIDAT-VACCIN ET PFIZER PRÉVOIT DE SOUMETTRE DES DEMANDES D’AUTORISATION AUX AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES
(Rédaction de Gdansk)
