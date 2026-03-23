Valneva/Pfizer-Résultats de Phase III VALOR sur le candidat-vaccin contre la maladie de Lyme
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 11:55

Valnave VLS.PA :

* VALNEVA ET PFIZER ANNONCENT QUE LEUR CANDIDAT-VACCIN CONTRE LA MALADIE DE LYME A DÉMONTRÉ UNE FORTE EFFICACITÉ LORS DE L'ESSAI DE PHASE III VALOR

* LE CANDIDAT-VACCIN A DÉMONTRÉ UNE EFFICACITÉ SUPÉRIEURE À 70% DANS LA PRÉVENTION DE LA MALADIE DE LYME CHEZ LES 5 ANS ET PLUS

* CES RÉSULTATS RENFORCENT LA CONFIANCE DANS LE CANDIDAT-VACCIN ET PFIZER PRÉVOIT DE SOUMETTRE DES DEMANDES D’AUTORISATION AUX AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES

Pour plus de détails, cliquez sur PFE.N

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

PFIZER
26,990 USD NYSE -1,59%
VALNEVA
3,2300 EUR Euronext Paris -29,14%
2 commentaires

  • 12:15

    votres argent servent leur salaires Mirobolant sans contrepartis évité Valneva

