Valneva: organise une journée investisseurs à New York

(CercleFinance.com) - Valneva organise aujourd'hui à New York une journée investisseurs pour présenter ses principaux moteurs de valeur pour les 12 à 18 prochains mois.



Le directeur général Thomas Lingelbach, le directeur financier Peter Bühler, et d'autres membres de l'équipe dirigeante mettront en avant les opportunités liées au candidat vaccin contre la maladie de Lyme, dirigé par Pfizer, ainsi que le développement de son portefeuille commercial de vaccins.



L'événement sera hybride, avec des présentations disponibles en ligne et deux sessions de questions-réponses.



'C'est une période charnière pour Valneva alors que nous approchons de la dernière saison des tiques avant la fin de l'essai de Phase 3 de notre vaccin contre la maladie de Lyme', a déclaré Lingelbach.



















