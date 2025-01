Valneva: nouvelles données positives pour Ixchiq information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Valneva annonce de nouveaux résultats de phase 3 positifs chez les adolescents pour son vaccin à dose unique contre le virus du chikungunya, Ixchiq, qui ont démontré un taux de séroréponse de 98,3% un an après une seule vaccination.



Ces résultats viennent soutenir et confirmer celles publiées précédemment chez les 12-17 ans sur lesquelles la société de vaccins s'est appuyée pour soumettre des demandes d'extension d'indication à cette tranche d'âge aux Etats-Unis, en Europe et au Canada.



Les résultats obtenus durant cet essai devraient également permettre l'homologation du vaccin au Brésil, ce qui constituerait alors la première autorisation de mise sur le marché pour une utilisation dans une population endémique.





