Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva: nouvelles données positives dans le CHIKV information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Valneva annonce de nouveaux résultats positifs chez les adolescents pour l'étude pivot de phase 3 de son vaccin à dose unique contre le virus du chikungunya (CHIKV), résultats issus de l'analyse la plus récente ayant évalué l'innocuité et l'immunogénicité à six mois.



Les résultats au 180ème jour ont confirmé les données initiales positives précédemment annoncées et devraient permettre à Valneva de soumettre une demande d'extension de l'utilisation du vaccin Ixchiq chez les adolescents âgés de 13 à 17 ans.



'Ces résultats devraient également permettre l'homologation du vaccin au Brésil, ce qui constituerait alors la première autorisation de mise sur le marché pour une utilisation dans une population endémique', ajoute la société.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +1.25%