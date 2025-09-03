Valneva-Nouvelles données positives d'innocuité et d'immunogénicité de phase 2 pour le candidat vaccin contre la maladie de lyme

Valneva SE VLS.PA :
* ANNONCE DE NOUVELLES DONNÉES POSITIVES D'INNOCUITÉ ET D'IMMUNOGÉNICITÉ DE PHASE 2 POUR LE CANDIDAT VACCIN CONTRE LA MALADIE DE LYME
* FORTE RÉPONSE IMMUNITAIRE CHEZ LES ENFANTS ET LES ADULTES APRÈS LA TROISIÈME VACCINATION ANNUELLE DE RAPPEL
* FORTE RÉPONSE ANAMNESTIQUE OBSERVÉE POUR LES SIX SÉROTYPES
* AUCUN PROBLÈME DE SÉCURITÉ OBSERVÉ DANS TOUTES LES TRANCHES D'ÂGE PAR LE COMITÉ INDÉPENDANT DE SURVEILLANCE DES DONNÉES (DMC)
(Rédaction de Gdansk)
