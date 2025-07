Valneva: levée d'une restriction temporaire sur Ixchiq information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 07:45









(CercleFinance.com) - Valneva a indiqué vendredi soir que l'agence européenne des médicaments (EMA) allait lever sa restriction temporaire sur la vaccination des personnes âgées de 65 et plus avec son vaccin à dose unique contre le chikungunya Ixchiq.



Cette décision fait suite à l'achèvement d'une revue complète du vaccin par le comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance de l'EMA, un examen qui avait été entamé début mai après certains effets indésirables graves.



Selon l'EMA, Ixchiq est déjà contre-indiqué pour les personnes à système immunitaire affaibli et, pour les personnes de tous âges, il doit être administré en cas de risque significatif d'infection et après un examen approfondi des bénéfices et risques.



L'agence ajoute qu'Ixchiq permet de générer une production d'anticorps contre le chikungunya, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour les personnes âgées qui présentent un risque accru d'infection grave à ce virus.





