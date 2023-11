Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: le titre recherché à la veille de ses résultats information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 11:32









(CercleFinance.com) - Valneva gagne plus de 3% mercredi à la Bourse de Paris, soutenu par des commentaires positifs de Portzamparc à la veille de la publication de ses résultats à neuf mois.



Les analystes de Portzamparc ont annoncé ce matin avoir ajouté le titre à leur liste de petites et moyennes capitalisations privilégiées, la 'High Five', aux côtés d'Entech, Trigano, Vetoquinol et Wavestone.



Dans une note, le bureau d'études évoque une 'très bonne dynamique' au niveau des ventes de vaccins du voyageur et dit attribuer une chance de 95% à un avis favorable de la FDA américaine sur son vaccin contre le chikungunya.



Le bureau d'études affiche une recommandation d'achat et un objectif de cours de 9,5 euros, laissant entrevoir un potentiel haussier de 62%.



L'action Valneva, en hausse de 16% sur le mois écoulé, affichait vers 11h30 un gain de 3,3%, soit la deuxième meilleure performance de l'indice SBF 120 derrière Fnac Darty.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +2.76%