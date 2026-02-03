 Aller au contenu principal
Valneva lance une stratégie de vaccination avec son Ixchiq au Brésil
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 08:00

Valneva fait part du lancement avec l'Instituto Butantan, l'un des plus grands centres de recherche biomédicale au monde, d'une Stratégie pilote de vaccination (SPV) au Brésil utilisant Ixchiq, son vaccin monodose contre le chikungunya.

Cette campagne pilote servira de base aux études post-marketing devant être menées suite à l'approbation du vaccin, visant à évaluer son efficacité et sa sécurité en conditions réelles, et à générer des données sur une large population.

La campagne sera déployée dans dix municipalités brésiliennes sélectionnées stratégiquement. Les adultes âgés de 18 à 59 ans seront invités à y participer, avec un objectif de 20 à 40% de couverture vaccinale de la population cible.

Valneva, via l'Instituto Butantan, donnera jusqu'à 500 000 doses d'Ixchiq au ministère brésilien de la Santé pour ce programme. Le vaccin a reçu une autorisation de mise sur le marché au Brésil en avril 2025, pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

La société souligne qu'à ce jour, le Brésil a signalé le plus grand nombre de cas de chikungunya au monde, avec plus d'un million de cas entre janvier 2019 et juillet 2024, dont 263 502 cas pour la seule année 2024, entraînant 246 décès.

