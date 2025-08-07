Valneva-La FDA lève la restriction sur son vaccin contre le chikungunya, le titre monte

Valneva VLS.PA grimpe en Bourse jeudi après avoir annoncé la levée de l’arrêt temporaire de l'agence américaine du médicament (FDA) sur l’utilisation chez les personnes âgées de son vaccin contre le chikungunya, IXCHIQ, ainsi qu'une mise à jour des caractéristiques du produit.
A Paris, vers 07h20 GMT, l'action était en hausse de 4,95% à 3,65 euros, contre un gain de 0,7% pour le SBF120 .SBF120 au même moment.
Cette annonce survient après la décision de l'agence européenne des médicaments (EMA) en juillet de lever les restrictions temporaires d'IXCHIQ chez les personnes âgées, à la suite de l’achèvement d’une revue complète du vaccin.
Les autorités américaine et européenne du médicament avaient recommandé la suspension en mai afin de tenir compte de plusieurs effets indésirables graves signalés chez des personnes âgées souffrant déjà de multiples maladies chroniques, à la suite d'une campagne de vaccination à La Réunion.
"Bien qu'Ixchiq ne représente qu'une part mineure de notre évaluation, nous prévoyons une réaction positive du cours de l'action aujourd'hui", déclarent les analystes de Van Lanschot Kempen dans une note.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)
