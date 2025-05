Valneva: Ixchiq suspendu chez les personnes âgées par la FDA information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 08:58









(CercleFinance.com) - Valneva indique que la FDA et les CDC américains ont recommandé de suspendre l'utilisation de son vaccin Ixchiq contre le chikungunya chez les personnes âgées, jusqu'à l'achèvement des enquêtes en cours sur des effets indésirables graves signalés.



'Comme l'ont souligné la FDA et les CDC, les effets indésirables peuvent ne pas être liés à la vaccination mais une évaluation approfondie de ces cas est essentielle pour garantir la sécurité d'utilisation d'Ixchiq', explique la société de vaccins.



Valneva travaille de concert avec les autorités sanitaires et prévoit des examens exhaustifs des rapports de sécurité post-commercialisation dans tous les territoires où il est approuvé. Il fera un nouveau point lorsque ces évaluations seront terminées.





Valeurs associées VALNEVA 2,7540 EUR Euronext Paris -2,69%