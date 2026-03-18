Valneva-Hausse du CA sur un an en 2025 à €174,7 mlns

Valneva VLS.PA a fait état mercredi d'un chiffre d’affaires total de 174,7 millions l'année dernière, en hausse après 169,6 millions en 2024, le laboratoire français soulignant que ce chiffre inclut une contrepartie variable liée à l’accord de recherche et de licence de la Société pour le programme contre la maladie de Lyme.

En revanche, les ventes de produits sont ressorties à 157,9 millions d’euros en 2025 contre 163,3 millions d’euros en 2024, reflétant le recul attendu des ventes de produits de tiers (-42,3% par rapport à 2024), selon un communiqué du groupe.

Valneva confirme également ses objectifs et perspectives pour 2026.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)