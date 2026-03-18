Valneva : hausse du CA sur un an en 2025 à 174,7 millions d'euros

Le logo de Valneva à l'extérieur de son siège à Vienne

Valneva ‌a fait état mercredi ​d'un chiffre d'affaires total de 174,7 millions l'année dernière, ​en hausse après 169,6 millions ​en 2024, le ⁠laboratoire français soulignant que ‌ce chiffre inclut une contrepartie variable liée à ​l'accord ‌de recherche et de ⁠licence de la Société pour le programme contre ⁠la maladie ‌de Lyme.

En revanche, les ⁠ventes de produits ‌sont ressorties à ⁠157,9 millions d'euros en 2025 ⁠contre ‌163,3 millions d'euros en 2024, ​reflétant ‌le recul attendu des ventes de produits de ​tiers (-42,3% par rapport à 2024), ⁠selon un communiqué du groupe.

Valneva confirme également ses objectifs et perspectives pour 2026.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par ​Augustin Turpin)