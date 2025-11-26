 Aller au contenu principal
Valneva grimpe, résultats positifs de phase 2 pour VLA15 contre la maladie de Lyme
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 10:10

(Actualisé avec commentaires d'analystes, cours de Bourse)

Valneva VLS.PA monte en Bourse mercredi après la publication de données positives finales d’immunogénicité et d’innocuité pour l’étude de Phase 2 de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, le VLA15, développé en collaboration avec Pfizer PFE.N .

Le géant pharmaceutique américain soumettra des demandes d’autorisation de mise sur le marché à l’agence américaine du médicament (FDA) et à son homologue européenne (EMA) en 2026, sous réserve de données positives de l'étude Phase 3, précise un communiqué de Valneva.

À Paris, vers 08h51 GMT, l'action prend 6,92% à 4,05 euros.

Selon Mohammed Kaabouni, analyste chez Portzamparc, les résultats sont positifs car le taux d'anticorps du vaccin est supérieur à son niveau initial chez les participants à l'étude, six mois après la troisième dose de rappel.

Par ailleurs, aucun problème de sécurité ou de tolérance n'a été constaté au cours de l'étude, ajoute-t-il.

"Rappelons que le programme Lyme pèse pour l'essentiel de notre valorisation à 75%. Nous maintenons nos scénarios."

Les analystes de Kempen disent quant à eux dans une note continuer "à considérer le rapport risque/récompense à l'approche des résultats de phase 3 sur la maladie de Lyme au premier semestre 2026 comme très attractif."

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

