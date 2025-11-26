Valneva grimpe, résultats positifs de phase 2 pour VLA15 contre la maladie de Lyme

(Actualisé avec commentaires d'analystes, cours de Bourse)
Valneva VLS.PA monte en Bourse mercredi après la publication de données positives finales d’immunogénicité et d’innocuité pour l’étude de Phase 2 de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, le VLA15, développé en collaboration avec Pfizer PFE.N .
Le géant pharmaceutique américain soumettra des demandes d’autorisation de mise sur le marché à l’agence américaine du médicament (FDA) et à son homologue européenne (EMA) en 2026, sous réserve de données positives de l'étude Phase 3, précise un communiqué de Valneva.
À Paris, vers 08h51 GMT, l'action prend 6,92% à 4,05 euros.
Selon Mohammed Kaabouni, analyste chez Portzamparc, les résultats sont positifs car le taux d'anticorps du vaccin est supérieur à son niveau initial chez les participants à l'étude, six mois après la troisième dose de rappel.
Par ailleurs, aucun problème de sécurité ou de tolérance n'a été constaté au cours de l'étude, ajoute-t-il.
"Rappelons que le programme Lyme pèse pour l'essentiel de notre valorisation à 75%. Nous maintenons nos scénarios."
Les analystes de Kempen disent quant à eux dans une note continuer "à considérer le rapport risque/récompense à l'approche des résultats de phase 3 sur la maladie de Lyme au premier semestre 2026 comme très attractif."
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer