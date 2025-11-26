La Bourse de Paris dans le vert, entre espoirs de paix en Ukraine et baisse de taux de la Fed

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en petite hausse mercredi, profitant des attentes de baisse de taux de la réserve fédérale américaine (Fed) comme des espoirs grandissants d'une résolution du conflit ukrainien.

Vers 09H40 heure locale, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 28,28 points, soit + 0,35%, à 8.054,08 points. La veille, l'indice avait gagné 0,83% pour atteindre 8.025,80 points.

Mardi, une pluie d'indicateurs a brossé un paysage inquiétant sur l'état de l'économie américaine, entre prix à la production toujours en hausse et une confiance des consommateurs en chute libre, ces derniers ajustant leurs dépenses en conséquence.

"Les marchés deviennent de plus en plus convaincus que la Réserve fédérale pourrait abaisser ses taux (de 0,25%) lors de sa réunion de décembre, dans deux semaines", commente Daniela Hathorn, analyste de marché chez Capital.com.

Les probabilités sont désormais de 85% selon l'outil CME FedWatch, "alors qu'elles étaient encore sous les 20% il y a seulement une semaine", précise l'analyste.

En parallèle, les investisseurs européens gardent un oeil sur la situation en Ukraine, esperant "la résolution d’un conflit à leur porte", notent les analystes de Natixis.

L'activité diplomatique s'est accélérée pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, mais les frappes russes se sont poursuivies mercredi sans répit.

L'émissaire spécial américain Steve Witkoff doit se rendre à Moscou "la semaine prochaine" pour discuter avec le président russe Vladimir Poutine, a annoncé le président américain, une visite confirmée mercredi matin par le Kremlin.

Les négociations se concentrent sur un projet de plan américain dont une version initiale jugée très favorable à Moscou a été amendée à l'issue de pourparlers dimanche à Genève entre délégations américaine, ukrainienne et européenne.

- Valneva s'envole -

Le laboratoire franco-autrichien Valneva s'envolait de 7,44% à 4,07 euros vers 09h40 à Paris, après avoir annoncé mercredi dans un communiqué des résultats finaux positifs de l'étude de phase 2 concernant son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, transmise par des tiques.

"Les résultats confirment les avantages d'une vaccination annuelle avant chaque saison de transmission de la maladie de Lyme" et "aucun problème de sécurité n'a été observé", précise le communiqué.

Euronext CAC40