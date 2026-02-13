 Aller au contenu principal
Valneva fait un point sur l’utilisation du vaccin IXCHIQ au Royaume-Uni
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 17:51

Valneva SE VLS.PA :

* FAIT UN POINT SUR L'UTILISATION DU VACCIN IXCHIQ® AU ROYAUME-UNI

* LA CHM A MIS À JOUR SES RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE IXCHIQ

* LA MHRA, A CONFIRMÉ QUE LE PROFIL BÉNÉFICE-RISQUE D'IXCHIQDEMEURE FAVORABLE POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 18 À 59 ANS EXPOSÉES AU RISQUE D'INFECTION PAR LE CHIKUNGUNYA ET QUI NE PRÉSENTENT PAS LES CONDITIONS MÉDICALES SOUS-JACENTES CONTRE-INDIQUÉES

* S'ENGAGE À RESPECTER LES NORMES DE SÉCURITÉ LES PLUS ÉLEVÉES

* POURSUIVRA LA SURVEILLANCE DES DONNÉES DE SÉCURITÉ POST-COMMERCIALISATION D'IXCHIQ

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VALNEVA
4,3380 EUR Euronext Paris -0,18%
