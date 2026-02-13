Valneva fait un point sur l’utilisation du vaccin IXCHIQ au Royaume-Uni

Valneva SE VLS.PA :
* FAIT UN POINT SUR L'UTILISATION DU VACCIN IXCHIQ® AU ROYAUME-UNI
* LA CHM A MIS À JOUR SES RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE IXCHIQ
* LA MHRA, A CONFIRMÉ QUE LE PROFIL BÉNÉFICE-RISQUE D'IXCHIQDEMEURE FAVORABLE POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 18 À 59 ANS EXPOSÉES AU RISQUE D'INFECTION PAR LE CHIKUNGUNYA ET QUI NE PRÉSENTENT PAS LES CONDITIONS MÉDICALES SOUS-JACENTES CONTRE-INDIQUÉES
* S'ENGAGE À RESPECTER LES NORMES DE SÉCURITÉ LES PLUS ÉLEVÉES
* POURSUIVRA LA SURVEILLANCE DES DONNÉES DE SÉCURITÉ POST-COMMERCIALISATION D'IXCHIQ
