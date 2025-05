Valneva: en perte nette au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Valneva fait état d'une perte nette de 9,2 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2025, contre un bénéfice net de 58,9 millions au premier trimestre 2024 qui avait bénéficié du produit de la vente du bon de revue prioritaire (PRV).



La société de vaccins a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 50,3% à 49,2 millions d'euros, dont des ventes en augmentation de 51,2% à 48,6 millions, tirées notamment par le vaccin contre l'encéphalite japonaise Ixiaro/Jespect (+65,5%).



'Nous avons continué à enregistrer une croissance à deux chiffres de nos ventes et avons réalisé des progrès cliniques et réglementaires significatifs tout en réduisant notre consommation de trésorerie opérationnelle', précise son directeur financier Peter Bühler.



Valneva confirme ses perspectives pour 2025, dont une croissance des ventes pour ressortir entre 170 et 180 millions d'euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires qui devrait atteindre 180 à 190 millions, et des investissements en R&D de 90 à 100 millions.





Valeurs associées VALNEVA 2,9760 EUR Euronext Paris +3,05%