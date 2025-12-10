information fournie par Reuters • 10/12/2025 à 17:50

Valneva-Des résultats positifs de phase 2 pour son vaccin IXCHIQ chez l’enfant

Valneva SE VLS.PA :

* DES RÉSULTATS FINAUX POSITIFS DE PERSISTANCE POUR SON ESSAI PHASE 2 ÉVALUANT L'INNOCUITÉ ET L'IMMUNOGÉNICITÉ DE DEUX DOSES DIFFÉRENTES DE IXCHIQ

