Valneva-Des résultats positifs de phase 2 pour son vaccin IXCHIQ chez l’enfant
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 17:50

Valneva SE VLS.PA :

* DES RÉSULTATS FINAUX POSITIFS DE PERSISTANCE POUR SON ESSAI PHASE 2 ÉVALUANT L'INNOCUITÉ ET L'IMMUNOGÉNICITÉ DE DEUX DOSES DIFFÉRENTES DE IXCHIQ

VALNEVA
3,7900 EUR Euronext Paris +0,11%
