Valneva: demandes d'indication élargie pour Ixchiq

(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir soumis des demandes d'élargissement de l'indication d'Ixchiq visant à potentiellement élargir l'utilisation de son vaccin contre le chikungunya aux adolescents âgés de 12 à 17 ans, en Europe et au Canada.



La demande auprès de Santé Canada inclut par ailleurs des données sur la persistance des anticorps jusqu'à deux ans, élément différentiateur clé du vaccin Ixchiq qui était déjà inclut dans la soumission initiale à l'Agence Européenne des Médicaments (EMA).



Valneva prévoit également de soumettre des données cette année pour élargir l'utilisation du vaccin aux Etats-Unis. Le lancement dans ce pays est en cours tandis que les premières ventes au Canada et en Europe sont prévues au quatrième trimestre 2024.





