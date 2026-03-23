Valneva : décroche brutalement sous les 4,35E, vise 3,89E
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 12:10
La règle du balancier entre 5,10 et 4,35E induit un risque de correction jusque sur 3,6E, soit à 0,1E près, un retour sur le plancher du 6/12/2025 (3,50E).
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