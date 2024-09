Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva: décote de 15% pour l'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 09:56









(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé vendredi le succès de son augmentation de capital d'environ 60 millions d'euros, réalisée sur la base d'une nette décote, ce qui se traduisait par une forte baisse de son titre à la Bourse de Paris.



Le spécialiste français des vaccins indique avoir mis sur le marché un total de 23 millions de nouvelles actions ordinaires à un prix de 2,66 euros chacune, sans droits préférentiels de souscription des actionnaires.



Ce prix fait apparaître une décote de l'ordre de 15% par rapport au cours de clôture de jeudi soir.



La société explique qu'elle prévoit d'utiliser cette levée de fonds afin de financer le développement de ses programmes cliniques, incluant notamment l'essai pédiatrique de Phase 3 et les essais de Phase 4 de son vaccin contre le chikungunya ainsi que les phases 2 anticipées de ses programmes pour les candidats vaccins contre la Shigellose et le virus Zika.



Une part du produit sera également affectée à la commercialisation de son vaccin actuel contre le chikungunya, ainsi qu'à la poursuite de ses activités de recherche et de développement précliniques.



Dans un communiqué, Valneva estime que ce nouveau financement lui octroiera une plus grande flexibilité pour investir dans sa croissance future, y compris dans son programme de vaccin contre la Shigellose pour lequel elle a récemment obtenu une licence exclusive mondiale.



L'entreprise estime qu'elle devrait disposer des ressources nécessaires pour financer ses activités opérationnelles, à l'exclusion du remboursement de sa dette, jusqu'à ce que les éventuels revenus d'étape et revenus commerciaux de son programme contre la maladie de Lyme lui permettent d'opérer de manière durablement rentable.



Sachant que les actions nouvelles représentent 16,5% du capital avant la réalisation de l'opération, un actionnaire qui détenait 1% du capital avant l'augmentation de capital se retrouvera dilué à 0,86%.



Dans le sillage de ces annonces, l'action Valneva chutait de 11,5% vendredi matin dans les premiers échanges sur Euronext Paris.





Valeurs associées VALNEVA 2,84 EUR Euronext Paris -9,56%