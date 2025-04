Valneva: début d'un essai de phase 2 dans la shigellose information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Valneva et LimmaTech Biologics annoncent la vaccination du premier participant à l'essai pédiatrique de phase 2 portant sur l'innocuité et l'immunogénicité de Shigella4V2 (S4V2), candidat vaccin bioconjugué tétravalent contre la shigellose.



La société de vaccins souligne que jusqu'à 165 millions d'infections dans le monde seraient dues à la shigellose, deuxième cause de maladie diarrhéique mortelle dans le monde, dont 62,3 millions chez des enfants de moins de cinq ans.



S4V02 sera évalué chez environ 110 nourrissons âgés de neuf mois, afin d'identifier la meilleure dose à utiliser en phase 3. Mené sur un seul site au Kenya, l'essai bénéficie d'un financement de la Fondation Gates et ses résultats sont attendus au second semestre 2025.





Valeurs associées VALNEVA 2,8920 EUR Euronext Paris -3,08%