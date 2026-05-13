Valneva creuse ses pertes au 1er trimestre, abaisse ses ventes prévues
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 08:02
L'EBITDA ajusté de la société de vaccins est passé de -0,6 MEUR au 1er trimestre 2025 à -18,2 MEUR un an plus tard, pour un chiffre d'affaires total en recul d'environ 37% à 30,9 MEUR (dont 30,5 MEUR de ventes de produits).
Ce recul s'explique principalement par l'arrêt de la distribution de produits de tiers, des décalages dans le calendrier des livraisons au département américain de la Défense, ainsi que par le changement de distributeur en Allemagne.
Il reflète aussi un effet de base défavorable, du fait de l'enregistrement, au 1er trimestre 2025, de ventes ponctuelles de Dukoral et Ixchiq en raison d'épidémies, qui ne se sont pas reproduites en 2026.
Des prévisions de ventes abaissées pour 2026
Valneva ajuste ses prévisions de ventes et de chiffre d'affaires pour 2026, en partie en raison d'une tendance émergente défavorable dans l'adoption des vaccins du voyage sur ses principaux marchés, liée à des facteurs géopolitiques.
La société prévoit désormais des ventes de produits situées entre 135 MEUR et 150 MEUR, contre 145 MEUR à 160 MEUR précédemment, et table ainsi maintenant sur un chiffre d'affaires situé entre 145 MEUR et 160 MEUR.
Un plan de réduction des charges lancé en avril
Dans le cadre de son engagement continu en faveur d'une gestion rigoureuse de la trésorerie et à la suite de la récente consolidation en France, Valneva a lancé en avril un nouveau projet de réorganisation de ses activités visant à optimiser ses opérations à l'échelle mondiale.
Ce plan, incluant une réduction de 10% à 15% de ses effectifs à l'échelle mondiale, devrait se traduire par une réduction significative d'environ 25% à 35% des charges opérationnelles en 2026, et permettre un retour de la marge brute des produits commerciaux à un niveau normal.
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