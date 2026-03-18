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Valneva creuse ses pertes annuelles avec une base de comparaison défavorable
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 08:04

Valneva affiche une perte nette de 115,2 MEUR pour l'année écoulée, contre une perte nette de 12,2 MEUR en 2024, qui intégrait toutefois un gain lié à la vente du bon de revue prioritaire (PRV) reçu pour Ixchiq.

Du fait de cette base de comparaison défavorable, la société de vaccins a vu son EBITDA ajusté passer de 32,9 MEUR à -59,4 MEUR, alors que son chiffre d'affaires total a augmenté de 3% à 174,7 MEUR.

Ses ventes de produits se sont établies à 157,9 MEUR, contre 163,3 MEUR en 2024, avec le recul attendu des ventes de produits de tiers (-42,3%), tandis que les ventes des produits de la société ont progressé de 9% à taux de change constant (TCC).

La société revendique par ailleurs une solide position de trésorerie de 109,7 MEUR et une flexibilité financière renforcée suite au refinancement réussi de la dette, ainsi qu'une réduction de 21% de sa consommation de trésorerie.

Valneva confirme ses objectifs et perspectives financières pour 2026, parmi lesquels un chiffre d'affaires total pour l'exercice 2026 attendu entre 155 et 170 MEUR, incluant des ventes de produits estimées entre 145 et 160 MEUR.

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