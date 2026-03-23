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Valneva coule après une mauvaise nouvelle dans la maladie de Lyme
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 12:34

Valneva plonge de 29% en séance à Paris, après une mauvaise nouvelle pour le vaccin contre la maladie de Lyme, développé en partenariat avec Pfizer.

Les deux partenaires ont indiqué que les résultats initiaux de l'essai de phase III VALOR sur leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme (PF-07307405, anciennement VLA15) ont affiché une efficacité de 73,2% au 28e jour après la 4e dose et de 74,8% dès le premier jour suivant cette 4e dose, pour réduire les cas confirmés par rapport au placebo. Mais le nombre de cas observés étant inférieur aux attentes, le critère statistique principal n'a pas été atteint lors de la première analyse.

Pfizer juge toutefois que ces résultats sont cliniquement significatifs et prévoit de déposer des dossiers auprès des autorités réglementaires. Insuffisant, manifestement pour rassurer le marché.

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VALNEVA
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1 commentaire

  • 13:09

    qui fait baisser valneva ; les résultats communiqués ou les commentaires qui en sont faits ????

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