Valneva conclut un nouvel accord de prêt avec Pharmakon
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 08:50
Une tranche initiale de 215 MUSD sera utilisée pour rembourser intégralement le prêt existant de la société de vaccins, précédemment contracté auprès de Deerfield Management Company et OrbiMed, y compris les droits et dépenses associés.
Le solde du prêt, s'élevant jusqu'à 285 MUSD, pourra être tiré pour financer d'éventuelles activités de développement futures, sous réserve d'un accord mutuel entre les parties. La première tranche du prêt devrait être versée dans les prochaines semaines.
Ce refinancement améliore la flexibilité financière de Valneva puisqu'elle ne sera plus tenue d'effectuer des remboursements amortissables à compter de 2026. Cela devrait se traduire par des économies substantielles au cours des prochaines années.
Valeurs associées
|4,4940 EUR
|Euronext Paris
|-7,72%
