Valneva: collaboration avec le Serum Institute of India

(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé jeudi la signature avec le Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant de vaccins au monde en nombre de doses, d'un accord de licence exclusif portant sur son vaccin contre le chikungunya.



Le groupe français précise que cette collaboration est destinée à accroître l'accessibilité du vaccin dans les pays à revenus faibles et intermédiaires (PRFI) en Asie.



A ce titre, le laboratoire avait obtenu un financement de 41,3 millions de dollars de la part de la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies (CEPI), une enveloppe co-financée par l'Union Européenne.



Aux termes de l'accord, les deux partenaires prévoient de travailler de concert afin de mettre le vaccin sur le marché indien et dans certains autres pays asiatiques le plus rapidement possible, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires locales.



Cette annonce intervient alors que l'Inde connaît actuellement l'une de ses pires épidémies de chikungunya, avec près de 370.000 cas recensés entre janvier 2019 et juillet 2024.



Dans le cadre de cette collaboration, Valneva procédera à un transfert de technologie du processus de fabrication du vaccin, tandis que SII, qui sera chargé de la production et de l'obtention et du maintien de l'autorisation réglementaire du vaccin en Inde et dans d'autres pays d'Asie.



La commercialisation future du vaccin sera basée sur un modèle de partage des bénéfices et Valneva recevra des paiements d'étape à un chiffre de plusieurs millions d'euros liés au transfert de technologie et aux autorisations réglementaires.



Le vaccin contre le chikungunya de Valneva est aujourd'hui le premier et le seul vaccin autorisé au monde contre cette maladie.





