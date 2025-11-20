Valneva-CA à neuf mois +8,9%, confirmation des perspectives révisées

Valneva VLS.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 8,9% sur les neuf premiers mois, le laboratoire français citant les ventes de ses vaccins IXIARO®/JESPECT® et IXCHIQ®, tout en confirmant ses perspectives pour 2025.

Le chiffres d'affaires du groupe sur les neuf premiers mois s'est établi à 127 millions d'euros, contre 116,6 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024.

Valneva a par ailleurs annoncé une trésorerie de 143,5 millions d’euros à fin septembre 2025 et confirmé ses perspectives fiancières révisées début octobre.

