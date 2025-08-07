Valneva: arrêt temporaire sur Ixchiq levé par la FDA information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 08:17









(Zonebourse.com) - Valneva fait part de la levée de l'arrêt temporaire de la FDA américaine sur l'utilisation d'Ixchiq, son vaccin contre le CHIKV, chez les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que de son accord sur une mise à jour des caractéristiques du produit.



Cette mise à jour vise à tenir compte de plusieurs effets indésirables graves signalés chez des personnes âgées souffrant déjà de multiples maladies chroniques, suite à une campagne de vaccination à La Réunion.



La décision de la FDA fait suite à l'annonce de l'Agence Européenne des Médicaments de juillet recommandant la levée des restrictions temporaires chez les personnes âgées suite à une revue complète du vaccin.



Le produit demeure indiqué aux États-Unis pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au CHIKV.





Valeurs associées VALNEVA 3,4700 EUR Euronext Paris 0,00%