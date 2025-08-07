Valneva: arrêt temporaire sur Ixchiq levé par la FDA
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 08:17
Cette mise à jour vise à tenir compte de plusieurs effets indésirables graves signalés chez des personnes âgées souffrant déjà de multiples maladies chroniques, suite à une campagne de vaccination à La Réunion.
La décision de la FDA fait suite à l'annonce de l'Agence Européenne des Médicaments de juillet recommandant la levée des restrictions temporaires chez les personnes âgées suite à une revue complète du vaccin.
Le produit demeure indiqué aux États-Unis pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au CHIKV.
Valeurs associées
|3,4700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
