 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 659,50
+0,26%
Indices
Chiffres-clés

Valneva: arrêt temporaire sur Ixchiq levé par la FDA
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 08:17

(Zonebourse.com) - Valneva fait part de la levée de l'arrêt temporaire de la FDA américaine sur l'utilisation d'Ixchiq, son vaccin contre le CHIKV, chez les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que de son accord sur une mise à jour des caractéristiques du produit.

Cette mise à jour vise à tenir compte de plusieurs effets indésirables graves signalés chez des personnes âgées souffrant déjà de multiples maladies chroniques, suite à une campagne de vaccination à La Réunion.

La décision de la FDA fait suite à l'annonce de l'Agence Européenne des Médicaments de juillet recommandant la levée des restrictions temporaires chez les personnes âgées suite à une revue complète du vaccin.

Le produit demeure indiqué aux États-Unis pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au CHIKV.

Valeurs associées

VALNEVA
3,4700 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 07.08.2025 08:39 

    (Actualisé avec WPP, Maersk et InterContinental Hotels Group) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Deutsche Telekom relève de nouveau ses prévisions au terme d'un bon 2e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.08.2025 08:38 

    Le groupe allemand de télécommunications Deutsche Telekom a relevé jeudi ses prévisions annuelles, pour la deuxième fois cette année, porté par la bonne performance de sa filiale américaine T-Mobile, qui a stimulé l'activité au deuxième trimestre. "Nous constatons ... Lire la suite

  • Une physalie, un invertébré marin très urticant, sur la plage d'Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques, le 4 août 2025 ( AFP / Thomas COEX )
    Les physalies, très urticantes, s'invitent sur les plages du Sud Ouest
    information fournie par AFP 07.08.2025 08:37 

    La physalie, un invertébré marin très urticant dont les tentacules peuvent atteindre 20 mètres, joue les trouble-fête sur les plages basco-landaises, soumises à des fermetures temporaires quand les blessés affluent au poste de secours. Aux allures de chausson aux ... Lire la suite

  • La forêt en feu à Fontjoncouse, dans l'Aude, le 6 août 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    L'Aude sur le qui-vive face à un feu d'une ampleur inédite
    information fournie par AFP 07.08.2025 08:34 

    Plusieurs villages de l'Aude restent sur le qui-vive jeudi, au troisième jour du plus gros incendie de l'été dans le pays, où le feu continue de ravager des milliers d'hectares, même s'il a perdu en intensité. Les conditions météo jeudi "sont plutôt favorables ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank