Valneva abaisse sa prévision de CA pour 2026, la géopolitique pèse sur les vaccins pour les voyages

Valneva VLS.PA a abaissé mercredi sa prévision de chiffre d’affaires annuel, la société française de biotechnologie citant "une tendance émergente défavorable dans l’adoption des vaccins du voyage sur ses principaux marchés, liée à des facteurs géopolitiques".

Le groupe prévoit désormais pour 2026 des ventes de produits situées entre 135 millions et 150 millions d’euros, contre une fourchette précédente comprise entre 145 millions à 160 millions d’euros. Cela conduit à une nouvelle prévision de chiffre d'affaires comprise entre 145 millions et 160 millions d'euros alors que le groupe prévoyait auparavant des revenus entre 155 millions et 170 millions d'euros.

Valneva a par ailleurs fait état d'un chiffre d’affaires total de 30,9 millions d’euros au titre du premier trimestre, contre 49,2 millions un an plus tôt, le résultat reflétant "le recul des ventes de produits de tiers" et "un décalage dans le calendrier des livraisons au Département américain de la Défense", selon un communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)